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Похолодание уже в действии: где завтра в Украине спадут "плюсы" и пройдут дожди

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 27 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украину идет настоящее весеннее похолодание: уже 27 апреля температура во многих регионах заметно снизится, а местами пройдут дожди. Синоптики рассказали, в каких областях изменение погоды будет наиболее ощутимым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, дожди вероятны:

  • в Донецкой области;
  • в Луганской;
  • в Харьковской областях.

В остальных регионах будет солнечно. В то же время в Украине 27 апреля ощутимо похолодает. Ночью в ряде регионов ожидаются заморозки в пределах -1...+1 градусов.

Максимально тепло будет на юге и на Закарпатье, до +15 градусов. Холоднее всего днем ожидается в Сумской области, до +9.

В Киеве ночью будет в пределах +1...+3, а днем +10...+12.

Погода в Украине 27 апреля (meteo.gov.ua)

Похолодание в Украине

26-28 апреля характер погоды в Украине резко изменился. Это связано с тем, что по территории Украины с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт.

Он обусловит кратковременные дожди с грозами. Именно такой северный процесс повлечет холодную погоду, даже с ночными заморозками, которые синоптики прогнозируют ночью на воскресенье, 27 апреля в западных и северных областях, на понедельник, 28 апреля, в большинстве областей на поверхности почвы.

При этом ночь на понедельник, 28 апреля, ожидается самой холодной и в северных, центральных и восточных областях заморозки вероятны также в воздухе.

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