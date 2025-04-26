Похолодание уже в действии: где завтра в Украине спадут "плюсы" и пройдут дожди

В Украину идет настоящее весеннее похолодание: уже 27 апреля температура во многих регионах заметно снизится, а местами пройдут дожди. Синоптики рассказали, в каких областях изменение погоды будет наиболее ощутимым.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Так, дожди вероятны:
В остальных регионах будет солнечно. В то же время в Украине 27 апреля ощутимо похолодает. Ночью в ряде регионов ожидаются заморозки в пределах -1...+1 градусов.
Максимально тепло будет на юге и на Закарпатье, до +15 градусов. Холоднее всего днем ожидается в Сумской области, до +9.
В Киеве ночью будет в пределах +1...+3, а днем +10...+12.
Погода в Украине 27 апреля (meteo.gov.ua)
26-28 апреля характер погоды в Украине резко изменился. Это связано с тем, что по территории Украины с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт.
Он обусловит кратковременные дожди с грозами. Именно такой северный процесс повлечет холодную погоду, даже с ночными заморозками, которые синоптики прогнозируют ночью на воскресенье, 27 апреля в западных и северных областях, на понедельник, 28 апреля, в большинстве областей на поверхности почвы.
При этом ночь на понедельник, 28 апреля, ожидается самой холодной и в северных, центральных и восточных областях заморозки вероятны также в воздухе.
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