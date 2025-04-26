Похолодание уже в действии: где завтра в Украине спадут "плюсы" и пройдут дожди

Так, дожди вероятны:

в Донецкой области;

в Луганской;

в Харьковской областях.

В остальных регионах будет солнечно. В то же время в Украине 27 апреля ощутимо похолодает. Ночью в ряде регионов ожидаются заморозки в пределах -1...+1 градусов.

Максимально тепло будет на юге и на Закарпатье, до +15 градусов. Холоднее всего днем ожидается в Сумской области, до +9.

В Киеве ночью будет в пределах +1...+3, а днем +10...+12.



Погода в Украине 27 апреля (meteo.gov.ua)