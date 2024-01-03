Похолодання відміняється? Синоптик здивувала прогнозом на сьогодні в Україні

В Україні прогнозоване раніше глобальне похолодання скасовується. Натомість на більшій частині території сьогодні термометри покажуть чималі "плюси".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Захід

3 січня у західних областях очікуються дощ, на Волині та у Рівненській області з мокрим снігом. Вдень +4...+8 градусів, на північному заході близько 0.

Північ

У північних областях мокрий сніг. Вдень близько 0, на Чернігівщині та Сумщині до -3...-5 градусів.

Центр

У центральних областях дощ та мокрий сніг. Вдень +2...+4 градуси. Лише на Полтавщині на 2-4 градуси буде холодніше.

Схід

У східних областях мокрий сніг та дощ ближче до вечора чи вже аж у ніч на 4 січня.

"Холодніше на Харківщині, до "мінусів", на Донеччині та Луганщині - близько 0", - зазначила синоптик.

Південь

У південній частині вдень без опадів, ввечері невеликий дощ. Вдень +3...+9 градусів.

Погода у Києві

У Києві 3 січня очікується мокрий сніг, сніг, швидше з обіду.

"Вдень 0....-2 градуси морозу. Ожеледиця!" - попередила Діденко.

Чому очікуваного похолодання не сталося?

Як пояснила Діденко, за декілька днів до прогнозованого похолодання, всі поважні та авторитетні прогностичні моделі давали сильне похолодання, найсильніше у північних областях включно, звичайно, із Києвом.

"Але вже 2 січня зранку уточнені прогнози моєї улюбленої моделі дали якраз на прогнозовані дні, 3-6 січня, кардинально протилежну погоду, із "плюсами", - пояснила синоптик.

Нагадаємо, буквально днями синоптик Наталка Діденко попереджала, що 3, 4, 5 та 6 січня північні області України, східні та частина центру - Полтавська область, Дніпро з районами - виявляться під впливом арктичної повітряної маси.

Тоді прогнозувалось, що в Україні найбільші показники можуть десь досягати в нічні години -10...-15 градусів, при проясненнях ще на 2-3 градуси нижче.

Також синоптик розповідала, коли похолодання в Україні відступить.