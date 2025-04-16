Похолодання вдарить по чотирьох регіонах України: прогноз синоптика на сьогодні

Погода у Києві та на Великдень

В Києві очікується короткочасне похолодання. Максимально буде лише +12...+14 градусів. Вдень у столиці пройде дощ ще й із сильним рвучким вітром.

Надалі в Україні переважатиме тепла комфортна погода. На Великдень повсюди буде сонячно, маловітряно з температурою повітря +20...+24 градуси.

Детальніше про те, якою буде погода до Великодня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.