Похолодання вдарить по чотирьох регіонах України: прогноз синоптика на сьогодні

Сьогодні, 16 квітня, в більшості областей буде тепло, до +23 градусів. Лише в чотирьох регіонах тимчасово похолоднішає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"16 квітня у більшості областей впродовж дня очікується +18...+23 градуси", - розповіла вона.
Водночас у північних областях, окрім Сумської області очікується короткочасне похолодання.
"На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині вдень не вище +12....+17 градусів", - додала синоптик.
Прохолодніше повітря також досягне частини Черкащини.
"Дощі пройдуть вдень на півночі на Черкащині. На решті території України - сухо та сонячно", - зазначила Діденко, додавши, що ймовірний штормовий вітер до 15-20 м/с в західних, північних, частині центральних областей.
В Києві очікується короткочасне похолодання. Максимально буде лише +12...+14 градусів. Вдень у столиці пройде дощ ще й із сильним рвучким вітром.
Надалі в Україні переважатиме тепла комфортна погода. На Великдень повсюди буде сонячно, маловітряно з температурою повітря +20...+24 градуси.
Детальніше про те, якою буде погода до Великодня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.