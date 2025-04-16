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Похолодання вдарить по чотирьох регіонах України: прогноз синоптика на сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 квітня, в більшості областей буде тепло, до +23 градусів. Лише в чотирьох регіонах тимчасово похолоднішає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"16 квітня у більшості областей впродовж дня очікується +18...+23 градуси", - розповіла вона.

Водночас у північних областях, окрім Сумської області очікується короткочасне похолодання.

"На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині вдень не вище +12....+17 градусів", - додала синоптик.

Прохолодніше повітря також досягне частини Черкащини.

"Дощі пройдуть вдень на півночі на Черкащині. На решті території України - сухо та сонячно", - зазначила Діденко, додавши, що ймовірний штормовий вітер до 15-20 м/с в західних, північних, частині центральних областей.

Погода у Києві та на Великдень

В Києві очікується короткочасне похолодання. Максимально буде лише +12...+14 градусів. Вдень у столиці пройде дощ ще й із сильним рвучким вітром.

Надалі в Україні переважатиме тепла комфортна погода. На Великдень повсюди буде сонячно, маловітряно з температурою повітря +20...+24 градуси.

Детальніше про те, якою буде погода до Великодня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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