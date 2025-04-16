Похолодание ударит по четырем регионам Украины: прогноз синоптика на сегодня

Погода в Киеве и на Пасху

В Киеве ожидается кратковременное похолодание. Максимально будет лишь +12...+14 градусов. Днем в столице пройдет дождь еще и с сильным порывистым ветром.

В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая комфортная погода. На Пасху повсеместно будет солнечно, маловетрено с температурой воздуха +20...+24 градуса.

Подробнее о том, какой будет погода к Пасхе в Украине - читайте в материале РБК-Украина.