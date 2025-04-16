Похолодание ударит по четырем регионам Украины: прогноз синоптика на сегодня

Сегодня, 16 апреля, в большинстве областей будет тепло, до +23 градусов. Лишь в четырех регионах временно похолодает.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"16 апреля в большинстве областей в течение дня ожидается +18...+23 градуса", - рассказала она.
В то же время в северных областях, кроме Сумской области ожидается кратковременное похолодание.
"На Житомирщине, Киевщине, Черниговщине днем не выше +12.... +17 градусов", - добавила синоптик.
Более прохладный воздух также достигнет части Черкасской области.
"Дожди пройдут днем на севере в Черкасской области. На остальной территории Украины - сухо и солнечно", - отметила Диденко, добавив, что вероятен штормовой ветер до 15-20 м/с в западных, северных, части центральных областей.
В Киеве ожидается кратковременное похолодание. Максимально будет лишь +12...+14 градусов. Днем в столице пройдет дождь еще и с сильным порывистым ветром.
В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая комфортная погода. На Пасху повсеместно будет солнечно, маловетрено с температурой воздуха +20...+24 градуса.
Подробнее о том, какой будет погода к Пасхе в Украине - читайте в материале РБК-Украина.