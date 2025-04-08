Похолодання в Україні змушує школи переходити на дистанційку: де навчання онлайн

Одеса

В Одесі, згідно з інформацією Telegram-каналу "Одеса. Офіційно", навчатися віддалено будуть більшість школярів.

"У зв'язку зі зниженням температури повітря одеські школи до кінця тижня переходять на дистанційне навчання", - повідомили українцям.

Уточнюється, що у всіх закладах освіти працюватимуть при цьому чергові групи.

Інформація про віддалене навчання в Одесі (скриншот: t.me/odesacityofficial)

Подільська громада

У Подільській міській громаді (Одеської області) повідомили, що на тлі погіршення погодних умов і відсутності опалення у закладах дошкільної та середньої освіти - відповідно до рішень педагогічних рад закладів дошкільної освіти та ліцеїв (гімназій) - освітній процес відбуватиметься в дистанційному форматі:

з 8 квітня 2025 року;

до 11 квітня 2025 року.

"Дошкільні заклади також працюватимуть впродовж тижня дистанційно. Водночас будуть відкриті чергові групи для вихованців, батьки яких працюють", - розповіли громадянам і попросили поставитись до подібного рішення із розумінням.

Публікація прес-служби Подільської міської громади у Facebook (скриншот: facebook.com/podilsk.city)

Бучанська громада

Бучанська міська рада повідомила, що частина шкіл Бучанської громади переходить на дистанційне навчання через погодні умови.

Уточнюється, що таке рішення схвалили задля безпеки та комфорту учнів і педагогів.

"Оскільки після завершення опалювального сезону всі системи, включно з лічильниками та обладнанням, були опломбовані згідно з установленими процедурами, повторний запуск систем - довготривалий і технічно складний процес", - пояснили у прес-службі міськради у Facebook.

На тлі такої ситуації, на дистанційне навчання переведено освітні заклади, де температура у приміщеннях опустилася нижче допустимої норми. Це - всі школи:

Бучі;

Луб'янки;

Ворзеля.

Тим часом очно, але за скороченим графіком, продовжується навчання у Мироцькій, Блиставицькій, Бабинецькій, Здвижівській та Гаврилівській школах.

"Крім того, всі освітні заклади Бучанської громади додатково забезпечені обігрівачами, які використовуватимуться за потреби", - підсумували у міськраді.

Інформація про освітній процес у школах Бучанської громади (скриншот: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Рівненська громада

Виконувач обов'язків мера Рівного Віктор Шакирзян повідомив, що погіршення погодних умов призвело до зміни форми навчання в окремих гімназіях та ліцеях громади.

Водночас він наголосив, що кожен заклад - у межах автономії - самостійно приймає рішення щодо форми організації освітнього процесу (з урахуванням конкретного температурного режиму в приміщеннях закладу).

"З 1114 класів, які функціонують у ЗЗСО громади, станом на 8 квітня 2025 року 898 класів (а це 81%) продовжують навчатися очно", - уточнив посадовець.

Тим часом 216 класів (19%) дев'яти закладів загальної середньої освіти навчаються дистанційно.

Повністю перейшло на дистанційну форму - п'ять закладів із 35.

"Такий перехід є тимчасовим кроком, який дозволяє продовжити освітній процес у безпечних умовах, не порушуючи санітарні норми. Продовжуємо щодня моніторити ситуацію в закладах освіти", - зауважив Шакирзян.

Допис Віктора Шакирзяна у Telegram (скриншот: t.me/victorshakirzyan)

Кіровоградська область

У Кіровоградській області, згідно з інформацією "Суспільне Кропивницький", на дистанційне навчання перейшли 50 шкіл.

Уточнюється, що причини такої ситуації є різними:

пошкодження вікон внаслідок ворожих ударів;

зниження температури повітря;

захворюваність учнів на гострі респіраторні вірусні інфекції.

За словами директора обласного департаменту освіти й науки Ельзи Лещенко, дистанційно навчаються:

Лозуватський ліцей у Благовіщенській громаді (там пошкоджені вікна внаслідок ракетного удару в ніч на 6 квітня);

Таужненський ліцей та Сальківська гімназія у Заваллівській громаді (через захворюваність учнів);

сім шкіл Гурівської громади (через зниження температури повітря у класах через погодні умови);

12 шкіл Долинської громади (через зниження температури повітря);

дві школи у місті Кропивницький (через зниження температури повітря);

20 шкіл Олександрівської громади (через зниження температури повітря);

шість шкіл Суботцівської громади (через зниження температури повітря).

Очно навчаються учні 289 шкіл, а 61 - на змішаній формі.

Крім того, в одному навчальному закладі Заваллівської та Приютівської громад та у 16 Новомиргородської - тривають нині весняні канікули.

При цьому в цілому у Кіровоградській області працює 418 шкіл.

Кропивницький

У місті Кропивницький станом на понеділок, 7 квітня, на дистанційне навчання через похолодання перейшли ліцеї "Лідер" та "Природничих наук". На змішану форму навчання - 10 закладів освіти.

Начальниця управління освіти Кропивницької міської ради Лариса Костенко у коментарі центральноукраїнському бюро новин CBN розповіла, що "заклади освіти мають права на педагогічних радах обирати форму навчання".

З огляду на це сьогодні, 8 квітня, дистанційно навчається лише ліцей "Природничих наук", а на змішану форму вирішили перейти 13 освітніх закладів.

Очно нині навчаються 25 шкіл, в яких температурний режим відповідає санітарним нормам (це, переважно, стосується класних кімнат, які виходять на сонячну сторону).

Варто зазначити, що в цілому у Кропивницькому працює 38 шкіл.

Світловодська громада

У Світловодській міській територіальній громаді (Кіровоградської області) повідомили, що, згідно з інформацією управління освіти, молоді та спорту (у зв'язку зі зниженням температури) на дистанційне навчання переходять всі школярі громади:

з 7 квітня;

по 11 квітня (включно).

Наголошується, що це - вимушений крок задля збереження здоров'я дітей.

"У дитсадках з сьогоднішнього дня працюють чергові групи, де буде організоване тепло за допомогою обігрівачів. Дякуємо за розуміння та підтримку", - підсумували у прес-службі громади у Facebook.

Публікація Світловодської МТГ (скриншот: facebook.com/svmiskrada)

Луцька громада

У Луцькій громаді на дистанційне навчання частина шкіл перейшла також з 7 квітня.

Згідно з інформацією misto.media, через значне зниження температури у тих навчальних закладах, де неможливо відновити теплопостачання, дистанційне навчання вирішили запровадити щонайменше на три дні.

Тим часом у ДКП "Луцьктепло" повідомили, що тепло буде у 19 із 25 закладів середньої освіти.

Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар уточнив, що піти на дистанційку вирішили п'ять шкіл міста:

№1 - на вулиці Богдана Хмельницького, 4;

№2 - на вулиці Львівській, 28;

№13 - на вулиці Державності, 29;

№15 - на вулиці Привокзальній, 5-А;

№16 - на вулиці Корольова, 7.

Насамкінець українцям повідомили, що у Луцькій громаді всі школи в сільській місцевості (а також деякі заклади освіти в місті) мають, окрім централізованого, ще й автономне опалення (тому навчання в цих закладах триватиме в очному форматі).

Городоцька громада

На тлі погіршення погодних умов на дистанційне навчання перейшли всі школи Городоцької громади (Хмельницької області). Таке рішення ухвалив відділ освіти, молоді та спорту Городоцької міської ради.

За інформацією "Городок.City", попередньо учні навчатимуться онлайн до середи, 9 квітня. Якщо ж погода не покращиться, дистанційне навчання продовжать до п'ятниці, 11 квітня.

"У нашій громаді опалювальний сезон завершено відповідно до рекомендацій Кабінету міністрів та обласної військової адміністрації. Постачальник тепла вже припинив подачу, зокрема до закладів освіти, і договір з ним розірвано", - пояснив ситуацію очільник освітньої галузі Городоччини Сергій Рибак.

За його словами, "температура у шкільних кабінетах становить 12-13 градусів, що є неприйнятним для очного навчання".

"Перед нами стояв вибір - оголосити канікули або перейти на дистанційну форму. Ми обрали дистанційне навчання", - визнав посадовець.

Водночас дитячі садочки громади працюватимуть у звичному режимі, адже опалення там є.