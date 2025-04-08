Похолодание в Украине заставляет школы переходить на дистанционку: где обучение онлайн

На фоне существенного похолодания в Украине учебные заведения в некоторых регионах переходят на дистанционное обучение. Соответствующие решения принимают для безопасности и комфорта учеников и педагогов.
Подробнее о том, какие именно города или общины переходят на удаленное обучение, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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В Одессе, согласно информации Telegram-канала "Одеса. Офіційно", учиться удаленно будут большинство школьников.
"В связи со снижением температуры воздуха одесские школы до конца недели переходят на дистанционное обучение", - сообщили украинцам.
Уточняется, что во всех учебных заведениях будут работать при этом дежурные группы.
В Подольской городской общине (Одесской области) сообщили, что на фоне ухудшения погодных условий и отсутствия отопления в учреждениях дошкольного и среднего образования - в соответствии с решениями педагогических советов учреждений дошкольного образования и лицеев (гимназий) - образовательный процесс будет происходить в дистанционном формате:
"Дошкольные учреждения также будут работать в течение недели дистанционно. В то же время будут открыты дежурные группы для воспитанников, родители которых работают", - рассказали гражданам и попросили отнестись к подобному решению с пониманием.
Бучанский городской совет сообщил, что часть школ Бучанской общины переходит на дистанционное обучение из-за погодных условий.
Уточняется, что такое решение приняли для безопасности и комфорта учеников и педагогов.
"Поскольку после завершения отопительного сезона все системы, включая счетчики и оборудование, были опломбированы согласно установленным процедурам, повторный запуск систем - длительный и технически сложный процесс", - объяснили в пресс-службе горсовета в Facebook.
На фоне такой ситуации, на дистанционное обучение переведены образовательные учреждения, где температура в помещениях опустилась ниже допустимой нормы. Это - все школы:
Между тем очно, но по сокращенному графику, продолжается обучение в Мироцкой, Блиставицкой, Бабинецкой, Здвижевской и Гавриловской школах.
"Кроме того, все образовательные учреждения Бучанской общины дополнительно обеспечены обогревателями, которые будут использоваться при необходимости", - подытожили в горсовете.
Исполняющий обязанности мэра Ровно Виктор Шакирзян сообщил, что ухудшение погодных условий привело к изменению формы обучения в отдельных гимназиях и лицеях общины.
В то же время он отметил, что каждое заведение - в пределах автономии - самостоятельно принимает решение о форме организации образовательного процесса (с учетом конкретного температурного режима в помещениях заведения).
"Из 1114 классов, функционирующих в ЗОСО общины, по состоянию на 8 апреля 2025 года 898 классов (а это 81%) продолжают учиться очно", - уточнил чиновник.
Между тем 216 классов (19%) девяти заведений общего среднего образования учатся дистанционно.
Полностью перешло на дистанционную форму - пять заведений из 35.
"Такой переход является временным шагом, который позволяет продолжить образовательный процесс в безопасных условиях, не нарушая санитарные нормы. Продолжаем ежедневно мониторить ситуацию в учебных заведениях", - отметил Шакирзян.
В Кировоградской области, согласно информации "Суспільне Кропивницький", на дистанционное обучение перешли 50 школ.
Уточняется, что причины такой ситуации разные:
По словам директора областного департамента образования и науки Эльзы Лещенко, дистанционно учатся:
Очно учатся ученики 289 школ, а 61 - на смешанной форме.
Кроме того, в одном учебном заведении Завалловской и Приютовской общин и в 16 Новомиргородской - продолжаются сейчас весенние каникулы.
При этом в целом в Кировоградской области работает 418 школ.
В городе Кропивницкий по состоянию на понедельник, 7 апреля, на дистанционное обучение из-за похолодания перешли лицеи "Лідер" и "Природничих наук". На смешанную форму обучения - 10 учебных заведений.
Начальник управления образования Кропивницкого городского совета Лариса Костенко в комментарии центральноукраинскому бюро новостей CBN рассказала, что "учебные заведения имеют право на педагогических советах выбирать форму обучения".
Учитывая это сегодня, 8 апреля, дистанционно учится только лицей "Природничих наук", а на смешанную форму решили перейти 13 образовательных учреждений.
Очно сейчас учатся 25 школ, в которых температурный режим соответствует санитарным нормам (это, в основном, касается классных комнат, которые выходят на солнечную сторону).
Стоит отметить, что в целом в Кропивницком работает 38 школ.
В Светловодской городской территориальной общине (Кировоградской области) сообщили, что, согласно информации управления образования, молодежи и спорта (в связи со снижением температуры) на дистанционное обучение переходят все школьники громады:
Отмечается, что это - вынужденный шаг для сохранения здоровья детей.
"В детсадах с сегодняшнего дня работают дежурные группы, где будет организовано тепло с помощью обогревателей. Спасибо за понимание и поддержку", - подытожили в пресс-службе громады в Facebook.
В Луцкой общине на дистанционное обучение часть школ перешла также с 7 апреля.
Согласно информации misto.media, из-за значительного снижения температуры в тех учебных заведениях, где невозможно восстановить теплоснабжение, дистанционное обучение решили ввести минимум на три дня.
Между тем в ГКП "Луцктепло" сообщили, что тепло будет в 19 из 25 учреждений среднего образования.
Директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь уточнил, что пойти на дистанционку решили пять школ города:
В завершение украинцам сообщили, что в Луцкой общине все школы в сельской местности (а также некоторые учебные заведения в городе) имеют, кроме централизованного, еще и автономное отопление (поэтому обучение в этих заведениях будет продолжаться в очном формате).
На фоне ухудшения погодных условий на дистанционное обучение перешли все школы Городокской общины (Хмельницкой области). Такое решение принял отдел образования, молодежи и спорта Городокского городского совета.
По информации "Городок.City", предварительно ученики будут учиться онлайн до среды, 9 апреля. Если же погода не улучшится, дистанционное обучение продолжат до пятницы, 11 апреля.
"В нашей общине отопительный сезон завершен в соответствии с рекомендациями Кабинета министров и областной военной администрации. Поставщик тепла уже прекратил подачу, в частности в учебные заведения, и договор с ним расторгнут", - объяснил ситуацию руководитель образовательной отрасли Городотчины Сергей Рыбак.
По его словам, "температура в школьных кабинетах составляет 12-13 градусов, что неприемлемо для очного обучения".
"Перед нами стоял выбор - объявить каникулы или перейти на дистанционную форму. Мы выбрали дистанционное обучение", - признал чиновник.
Вместе с тем детские сады общины будут работать в обычном режиме, ведь отопление там есть.
Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев об опасных и стихийных явлениях в большинстве регионов.
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