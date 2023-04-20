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Похолодання та дощі. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

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Україна , Четвер 20 квітня 2023 07:00
Похолодання та дощі. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні Фото: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні 20 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 20 квітня, в Україні знову похолодає, термометри покажуть максимум до +13. Також очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Четвер принесе в Україну чергове похолодання та дощі. Температура повітря протягом дня становитиме скромні +8..+13 градусів", - розповіла вона.

За даними синоптика, найтепліше буде на Волині, у Рівненській області та в більшості південних областей, очікується +12...+16 градусів.

У Києві, як додала Діденко, сьогодні також дощ, хмарно та похолодання.

"Максимальна температура повітря передбачається +10,+11 градусів", - попередила вона.

Як повідомлялось, українцям радять утриматись від походів на високогір'я через сніголавинну небезпеку 19-20 квітня.

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