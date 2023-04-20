Похолодание и дожди. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Сегодня, 20 апреля, в Украине снова похолодает, термометры покажут максимум до +13. Также ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Четверг принесет в Украину очередное похолодание и дожди. Температура воздуха в течение дня составит скромные +8...+13 градусов", - рассказала она.

По данным синоптика, теплее всего будет на Волыни, в Ровенской области и в большинстве южных областей, ожидается +12...+16 градусов.

В Киеве, как добавила Диденко, сегодня тоже дождь, облачно и похолодание.

"Максимальная температура воздуха предполагается +10, +11 градусов", - предупредила она.