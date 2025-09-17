Похолодання та дощі накриють Україну: де різко зміниться погода сьогодні

Негода в Україні

Нагадаємо, нещодавно синоптик Наталка Діденко попередила українців про атмосферний фронт, який насувається на країну. Проте, після нього варто чекати погодних змін.

Також синоптики попередили мешканців і гостей деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища - грози вже найближчим часом.