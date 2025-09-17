UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Похолодання та дощі накриють Україну: де різко зміниться погода сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди 17 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 17 вересня, у більшості регіонів України очікується волога, дощова й досить холодна погода. У Києві та області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища через грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні значні опади прогнозуються у Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях, а також у Карпатському регіоні. Місцями очікуються грози.

Вітер південно-східний із переходом на Правобережжі на північно-західний, швидкість 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +9…+14 градусів,

  • вдень +20…+25 градусів,

  • у західних, північних та Вінницькій областях прохолодніше: +15…+20 градусів,

  • у Карпатах вночі +5…+10, вдень +9…+14 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Вночі пройде помірний дощ, вдень -значний. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Жителів Києва та області попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Температура:

  • у Києві вночі +12…+14 градусів, вдень +15…+17,

  • по області вночі +9…+14, вдень +15…+20 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі +9…+13 градусів, вдень +15…+20 градусів, дощі, місцями значні.

  • Схід - вночі +11…+14 градусів, вдень +20…+25 градусів, переважно без опадів.

  • Центр - вночі +10…+14 градусів, вдень +15…+20 градусів, дощі та грози у більшості областей.

  • Південь - вночі +12…+16 градусів, вдень +22…+25 градусів, в Одеській області значні опади, на решті території без істотних дощів.

  • Захід - вночі +9…+13 градусів, вдень +15…+20 градусів, дощі та грози, у Карпатах прохолодніше: вночі +5…+10, вдень +9…+14 градусів.

Негода в Україні

Нагадаємо, нещодавно синоптик Наталка Діденко попередила українців про атмосферний фронт, який насувається на країну. Проте, після нього варто чекати погодних змін.

Також синоптики попередили мешканців і гостей деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища - грози вже найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентрНегода в Україні