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Похолодання та дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Похолодання та дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 24 вересня (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 24 вересня, очікується хмарна погода з дощами та грозами. Температура повітря дещо знизиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно. По всій країні, крім заходу, помірні, в Київській, Чернігівській, вночі і центральних (крім Вінницької) областях значні дощі, місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі країни пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 11-16°, у південній частині до 19°, в Карпатах 7-12°.

Похолодання та дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 24 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Значні дощі, по області місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 11-16°, у Києві 13-15°.

Нагадаємо, у високогір'ї Карпат уже випав перший сніг. 22 вересня на горі Піп Іван температура опустилася до -1 градуса, а місцями утворився тонкий шар снігу.

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