Похолодання та дощі з грозами: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 24 вересня, очікується хмарна погода з дощами та грозами. Температура повітря дещо знизиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно. По всій країні, крім заходу, помірні, в Київській, Чернігівській, вночі і центральних (крім Вінницької) областях значні дощі, місцями грози.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі країни пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 11-16°, у південній частині до 19°, в Карпатах 7-12°.
Фото: якою буде погода в Україні 24 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно. Значні дощі, по області місцями грози.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 11-16°, у Києві 13-15°.
Нагадаємо, у високогір'ї Карпат уже випав перший сніг. 22 вересня на горі Піп Іван температура опустилася до -1 градуса, а місцями утворився тонкий шар снігу.