Похолодання посилиться. Синоптик розповіла про погоду на вихідних в Україні

Субота, 4 січня

Найближчої ночі очікується -2...-5 градусів, на південному сході 0....+3 градусів.

"Вдень у суботу в західних та північних областях -1....-3 градусів, у центральних областях та на сході від -1....+2, у південній частині +2....+7 градусів", - розповіла синоптик.

Повсюди, періодично, 4 січня випадатиме мокрий сніг, на півдні - з дощем. Крім того, у суботу передбачається в Україні сильний вітер західного та північно-західного напрямків.

Неділя, 5 січня

У ніч на неділю, 5 січня, в Україні вже передбачається -4...-9 градусів, а вдень 5 січня 0....-3 градусів морозу, на півдні 0...-3 градусів тепла.

У неділю в більшості областей України опадів не очікується, лише надвечір у Карпатах та на Закарпатті піде сніг.

Погода на вихідних у Києві

У Києві субота, 4 січня, буде вітряною, до штормових поривів і з періодичним мокрим снігом.

"Вночі -1....-3 градусів, вдень близько -1. Погода 4 січня буде некомфортною, бо сильний вітер, по відчуттях, знизить температуру повітяр до -5...-8 градусів", - зазначила Діденко.

У неділю в Києві без істотних опадів, вітер вгомониться. Але ще похолоднішає - вночі -4....-7 градусів, вдень 0...-2 градусів.