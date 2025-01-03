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Похолодання посилиться. Синоптик розповіла про погоду на вихідних в Україні

Фото: синоптик розповіла про погоду на вихідних 4-5 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україну прийшло похолодання 3 січня. На вихідних, 4-5 січня, воно тільки посилиться, очікується сніг або сніг з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Субота, 4 січня

Найближчої ночі очікується -2...-5 градусів, на південному сході 0....+3 градусів.

"Вдень у суботу в західних та північних областях -1....-3 градусів, у центральних областях та на сході від -1....+2, у південній частині +2....+7 градусів", - розповіла синоптик.

Повсюди, періодично, 4 січня випадатиме мокрий сніг, на півдні - з дощем. Крім того, у суботу передбачається в Україні сильний вітер західного та північно-західного напрямків.

Неділя, 5 січня

У ніч на неділю, 5 січня, в Україні вже передбачається -4...-9 градусів, а вдень 5 січня 0....-3 градусів морозу, на півдні 0...-3 градусів тепла.

У неділю в більшості областей України опадів не очікується, лише надвечір у Карпатах та на Закарпатті піде сніг.

Погода на вихідних у Києві

У Києві субота, 4 січня, буде вітряною, до штормових поривів і з періодичним мокрим снігом.

"Вночі -1....-3 градусів, вдень близько -1. Погода 4 січня буде некомфортною, бо сильний вітер, по відчуттях, знизить температуру повітяр до -5...-8 градусів", - зазначила Діденко.

У неділю в Києві без істотних опадів, вітер вгомониться. Але ще похолоднішає - вночі -4....-7 градусів, вдень 0...-2 градусів.

Потепління в Україні

Із 6 січня в Україні очікується потепління, а потім, з 11 січня, знову похолоднішає.

"Під час похолодання не перемерзайте, відкладіть великі енергозатратні роботи на період 6-10 січня", - порадила синоптик.

Зазначимо, що грудень 2024 року виявився доволі теплим в Україні. Зокрема, середньомісячна температура повітря у грудні в Києві дорівнювала 0 градусів. Це на 1,8 градусів вище за кліматичну норму.

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