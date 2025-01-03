Похолодание усилится. Синоптик рассказала о погоде на выходных в Украине

Суббота, 4 января

Ближайшей ночью ожидается -2...-5 градусов, на юго-востоке 0....+3 градусов.

"Днем в субботу в западных и северных областях -1....-3 градусов, в центральных областях и на востоке от -1....+2, в южной части +2....+7 градусов", - рассказала синоптик.

Повсюду, периодически, 4 января будет выпадать мокрый снег, на юге - с дождем. Кроме того, в субботу предполагается в Украине сильный ветер западного и северо-западного направлений.

Воскресенье, 5 января

В ночь на воскресенье, 5 января, в Украине уже предполагается -4...-9 градусов, а днем 5 января 0....-3 градусов мороза, на юге 0...-3 градусов тепла.

В воскресенье в большинстве областей Украины осадков не ожидается, только вечером в Карпатах и на Закарпатье пойдет снег.

Погода на выходных в Киеве

В Киеве суббота, 4 января, будет ветреной, до штормовых порывов и с периодическим мокрым снегом.

"Ночью -1....-3 градусов, днем около -1. Погода 4 января будет некомфортной, потому что сильный ветер, по ощущениям, снизит температуру воздуха до -5...-8 градусов", - отметила Диденко.

В воскресенье в Киеве без существенных осадков, ветер успокоится. Но еще похолодает - ночью -4....-7 градусов, днем 0...-2 градусов.