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Похолодання підвищує споживання: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні

Фото: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок поступового зниження температури й активізації роботи промисловості та бізнесу - в Україні зростає споживання електроенергії. До всіх областей були доведені ліміти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Ліміти споживання діють з 8:00 до 23:00. Їх перевищення призводить до застосування аварійних обмежень.

"Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання",- пише "Укренерго".

Зазначається, що через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону, однак ремонтні бригади відновлюють живлення.

"Вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій", - додає пресслужба.

"Укренерго" нагадує про те, що внаслідок російських обстрілів пошкодження об'єктів генерації та магістральних мереж є складними та масштабними, а їх відновлення потребує часу та ресурсів.

Українців закликають розумно споживати електроенергію та користуватися енергомісткими приладами почергово. Це, зі свого боку, дозволяє знизити навантаження та зменшити ймовірність обмеження споживання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в YASNO розповіли про ситуацію з енергосистемою у Києві після першого дня вимкнень за графіками.

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