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Похолодание набирает обороты. Синоптики дали прогноз в Украине на завтра

Украина, Суббота 11 января 2025 10:35
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Похолодание набирает обороты. Синоптики дали прогноз в Украине на завтра Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 12 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 12 января, в Украине будет небольшой снег. Температура существенно снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

12 января в западных, восточных, юго-восточных и северных областях, 13 января в Украине, кроме юга, небольшой снег и мокрый снег.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в воскресенье в южной части до 6° тепла.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

Похолодание в Украине: прогноз на ближайшие дни

Теплая погода в Украине начала постепенно отходить с вечера 10 января. Жители некоторых регионов ощутили снижение температуры уже прошедшей ночью.

Во вторник-среду, 14-15 января, в Украине будет более ощутима прохладная погода, ведь на территорию страны будет влиять поле повышенного давления. В некоторых областях ночью будет больше прояснений, поэтому будет больший мороз.

Кроме того, в частности, 14 января, погода ожидается в основном без осадков. Только в северных областях - вероятен небольшой снег.

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