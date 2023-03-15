Похолодання у Києві та опади по всій Україні. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 16 березня, в Україні, зокрема і в Києві також, очікується похолодання. Крім того, майже повсюдно не виключені дощі, місцями в дуеті з мокрим снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"В Україні очікується мінлива погода. Західне похолодання пошириться східніше - у багатьох областях стане значно свіжіше. У західних, північних та більшості центральних областей завтра протягом дня передбачається лише +3...+8 градусів", - розповіла вона.
Водночас за словами синоптика, на сході України, у південній частині, місцями у центрі ще тепліше, +8...+14 градусів. Очікуються невеликі дощі, можливо з мокрим снігом залежно від температури повітря.
"Діяльність атмосферних фронтів зумовить вологу погоду в усій Україні", - констатувала Діденко.
Погода в Києві
У столиці завтра очікується похолодання.
"Максимальна температура повітря становитиме +5, +6 градусів. Місцями дощ, ввечері ймовірний мокрий сніг", - додала вона.
Як повідомлялось, хоч і з незначною затримкою, проте до Києва все ж завітала метеорологічна весна.
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