Похолодание в Киеве и осадки по всей Украине. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 16 марта, в Украине, в том числе и в Киеве, ожидается похолодание. Кроме того, почти повсеместно не исключены дожди, местами в дуэте с мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В Украине ожидается переменная погода. Западное похолодание распространится восточнее - во многих областях станет значительно свежее. В западных, северных и большинстве центральных областей завтра в течение дня предполагается только +3...+8 градусов", - рассказала она.
В то же время, по словам синоптика, на востоке Украины, в южной части, местами в центре еще теплее, +8...+14 градусов. Ожидаются небольшие дожди, возможно с мокрым снегом в зависимости от температуры воздуха.
"Деятельность атмосферных фронтов обусловит влажную погоду по всей Украине", - констатировала Диденко.
Погода в Киеве
В столице завтра ожидается похолодание.
"Максимальная температура воздуха будет +5, +6 градусов. Местами дождь, вечером возможен мокрый снег", - добавила она.
Как сообщалось, хоть и с незначительной задержкой, однако Киев посетила метеорологическая весна.
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