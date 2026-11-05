Похолодання, але без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, що раніше кліматолог пояснила, чи загрожує Україні аномальний холод, як минулої зими.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що зима може бути на 1-2 градуси теплішою за норму, але сильні морози все одно можливі.