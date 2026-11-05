Похолодание, но без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, что ранее климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод, как прошлой зимой.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что зима может быть на 1-2 градуса теплее нормы, но сильные морозы все равно возможны.