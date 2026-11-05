Похолодання, але без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 5 листопада (колаж РБК-Україна)

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В Україні сьогодні, 5 листопада, очікується хмарна погода, температура знизиться до +9°. Водночас дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцетр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів. В Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 4-9° тепла. Фото: якою буде погода в Україні 5 листопада (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 4-9° тепла, у Києві 5-7°.