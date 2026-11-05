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Похолодання, але без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Похолодання, але без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 5 листопада (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 5 листопада, очікується хмарна погода, температура знизиться до +9°. Водночас дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцетр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

В Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 4-9° тепла.

Похолодання, але без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 5 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 4-9° тепла, у Києві 5-7°.

Нагадаємо, що раніше кліматолог пояснила, чи загрожує Україні аномальний холод, як минулої зими.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що зима може бути на 1-2 градуси теплішою за норму, але сильні морози все одно можливі.

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