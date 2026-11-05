Похолодання, але без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 5 листопада, очікується хмарна погода, температура знизиться до +9°. Водночас дощі не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцетр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
В Карпатах вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 4-9° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 4-9° тепла, у Києві 5-7°.
Нагадаємо, що раніше кліматолог пояснила, чи загрожує Україні аномальний холод, як минулої зими.
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що зима може бути на 1-2 градуси теплішою за норму, але сильні морози все одно можливі.