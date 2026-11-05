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Главная » Жизнь » Общество

Похолодание, но без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Похолодание, но без дождя: какой будет погода в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 5 ноября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине 5 ноября ожидается облачная погода, температура снизится до +9°. В то же время, дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями, без осадков.

В Карпатах ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 4-9° тепла.

Похолодание, но без дождя: какой будет погода в Украине сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 5 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 4-9 градусов тепла, в Киеве 5-7 градусов.

Напомним, что ранее климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод, как прошлой зимой.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что зима может быть на 1-2 градуса теплее нормы, но сильные морозы все равно возможны.

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