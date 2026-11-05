Похолодание, но без дождя: какой будет погода в Украине сегодня

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 5 ноября (коллаж РБК-Украина)

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В Украине 5 ноября ожидается облачная погода, температура снизится до +9°. В то же время, дожди не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр.

Погода в Украине Сегодня в Украине облачно с прояснениями, без осадков. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 4-9° тепла. Фото: какой будет погода в Украине 5 ноября (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 4-9 градусов тепла, в Киеве 5-7 градусов.