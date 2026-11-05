Похолодание, но без дождя: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине 5 ноября ожидается облачная погода, температура снизится до +9°. В то же время, дожди не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями, без осадков.
В Карпатах ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 4-9° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 4-9 градусов тепла, в Киеве 5-7 градусов.
Напомним, что ранее климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод, как прошлой зимой.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что зима может быть на 1-2 градуса теплее нормы, но сильные морозы все равно возможны.