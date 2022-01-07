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Похолодание и снег: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Пятница 07 января 2022 07:00
Похолодание и снег: какой будет погода в Украине сегодня Фото: в Украине ожидается похолодание (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Александр Белоус

Сегодня, 7 января в Украине в большинстве западных и восточных областей ожидается снег. Температура в течение суток от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Температура воздуха составит:

  • на западе страны днем 0 -2 градусов, а ночью -2 -6 градусов;
  • в северных областях днем -1 +1 градусов, ночью 0 -3;
  • в центральных областях днем -1 +1 градусов, ночью -1 -3;
  • в восточных областях днем -1 +3 градусов, а ночью -1 +1;
  • на юге страны днем +1 +6 градусов, ночью -1 +6.

Похолодание и снег: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице Без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Похолодание и снег: какой будет погода в Украине сегодня

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