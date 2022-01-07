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Похолодання та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, П'ятниця 07 січня 2022 07:00
Похолодання та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: в Україні очікується похолодання (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сьогодні, 7 січня в Україні у більшості західних та східних областей очікується сніг. Температура протягом доби від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Температура повітря становитиме:

  • на заході країни вдень 0 -2 градусів, а вночі -2 -6 градусів;
  • у північних областях вдень -1 +1 градусів, вночі 0 -3;
  • у центральних областях вдень -1 +1 градусів, вночі -1 -3;
  • у східних областях вдень -1 +3 градусів, а вночі -1 +1;
  • на півдні країни вдень +1 +6 градусів, вночі -1 +6.

Похолодання та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці Без істотних опадів. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

Похолодання та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

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