Похолодання та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: в Україні очікується похолодання (Віталій Носач, РБК Україна)
Сьогодні, 7 січня в Україні у більшості західних та східних областей очікується сніг. Температура протягом доби від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Температура повітря становитиме:
- на заході країни вдень 0 -2 градусів, а вночі -2 -6 градусів;
- у північних областях вдень -1 +1 градусів, вночі 0 -3;
- у центральних областях вдень -1 +1 градусів, вночі -1 -3;
- у східних областях вдень -1 +3 градусів, а вночі -1 +1;
- на півдні країни вдень +1 +6 градусів, вночі -1 +6.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці Без істотних опадів. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.