Похолодание и снег с дождем: какой сегодня будет погода
Фото: в Украине ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня похолодало после теплых будней. В центральных, северных и восточных областях прогнозируют снег с дождем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Снег с дождем ожидается в Житомирской, Винницкой, северной, центральной, восточных областях. Температура воздуха составит:
- на западе днем +1 + 6, а ночью-1-4,
- на севере днем +1+4, а ночью +1-2,
- на востоке днем +2+4, а ночью -1+2,
- на юге днем +6 + 8, а ночью 0 + 3,
- в центре днем +1+6, а ночью +2-1.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня прогнозируют снег с дождем. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью -1+1.
Напомним, на выходных, 12 и 13 февраля, в Украине немного похолодает. При этом в некоторых регионах ожидаются осадки.