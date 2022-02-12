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Похолодание и снег с дождем: какой сегодня будет погода

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Киев, Суббота 12 февраля 2022 07:00
Похолодание и снег с дождем: какой сегодня будет погода Фото: в Украине ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня похолодало после теплых будней. В центральных, северных и восточных областях прогнозируют снег с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Снег с дождем ожидается в Житомирской, Винницкой, северной, центральной, восточных областях. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +1 + 6, а ночью-1-4,
  • на севере днем +1+4, а ночью +1-2,
  • на востоке днем +2+4, а ночью -1+2,
  • на юге днем +6 + 8, а ночью 0 + 3,
  • в центре днем +1+6, а ночью +2-1.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня прогнозируют снег с дождем. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью -1+1.

Напомним, на выходных, 12 и 13 февраля, в Украине немного похолодает. При этом в некоторых регионах ожидаются осадки.

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