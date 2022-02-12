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Похолодання та сніг з дощем: якою сьогодні буде погода

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Київ, Субота 12 лютого 2022 07:00
Похолодання та сніг з дощем: якою сьогодні буде погода Фото: в Україні погіршилась погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні похолодало після теплих буднів. У центральних, північних та східних областях прогнозують сніг з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сніг з дощем очікується у Житомирській, Вінницькій, північній, центральній, східних областях. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +1+6, а вночі -1-4,
  • на півночі вдень +1+4, а вночі +1-2,
  • на сході вдень +2+4, а вночі -1+2,
  • на півдні вдень +6+8, а вночі 0+3,
  • у центрі вдень +1+6, а вночі +2-1.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні прогнозують сніг з дощем. Температура повітря вдень складе +1+3, а вночі -1+1.

Нагадаємо, на вихідних, 12 і 13 лютого, в Україні трохи похолодає. При цьому в деяких регіонах очікуються опади.

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