Похолодание и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 13 июля на большинстве территорий дожди и грозы. Днем местами похолодает до +16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. В западных и северных областях умеренные, местами значительные дожди, днем в центральных областях местами умеренный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно с прояснениями. Умеренный, местами значительный дождь, ветер скоростью 7-12 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +13 +15, а днем +16 +18 градусов.
Напомним, вчера в Киеве разгулялась непогода, улицы залило из-за мощного дождя.
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