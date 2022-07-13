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Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні погода буде прохолодною та з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 13 липня на більшості територій очікуються дощі та грози. Вдень місцями похолодає до +16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У західних та північних областях помірні, подекуди значні дощі, вдень в центральних областях місцями помірний дощ та гроза. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +12 +15, вдень +16 +21 градус;
  • на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +17 +25;
  • у східних областях вночі +13 +16, вдень +24 +28 градусів;
  • на півдні країни вночі +13 +17 градусів, а вдень +25 +27;
  • у центральних областях вночі +12 +15, вдень +18 +22 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Помірний, подекуди значний дощ, вітер швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +13 +15, а вдень +16 +18 градусів.

Нагадаємо, вчора в Києві розгулялася негода, вулиці залило через потужний дощ.

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