Похолодание и дожди в трех областях: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине ухудшится в западных областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +24.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях сегодня дожди. На западе температура воздуха днем составит +10+17, а ночью +7+13.

Во всех остальных областях будет переменная облачность и без осадков. На севере страны днем будет +19+21, а ночью +9+13.

В восточных областях температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +24, а ночью от +9 до +13.

На юге страны днем будет +18+20, а ночью +11+14. В центральных областях днем +17+24, а ночью +11+13.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +11+13.

Напомним, погода в Украине с 14 октября ухудшится, прогнозируют мокрый снег и сильный ветер.

Кроме того, вчера в Украине резко ухудшилась погода, синоптики прогнозировали штормовой ветер и ливень в большинстве регионов.