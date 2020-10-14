Похолодання та дощі у трьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні погіршиться у західних областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +24.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях сьогодні дощі. На заході температура повітря вдень складе +10+17, а вночі +7+13.

У всіх інших областях буде мінлива хмарність та без опадів. На півночі країни вдень буде +19+21, а вночі +9+13.

У східних областях температура повітря вдень коливатиметься від +22 до +24, а вночі від +9 до +13.

На півдні країни вдень буде +18+20, а вночі +11+14. У центральних областях вдень +17+24, а вночі +11+13.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +11+13.

Нагадаємо, погода в Україні з 14 жовтня погіршиться, прогнозують мокрий сніг та сильний вітер.

Крім того, вчора в Україні різко погіршилась погода, синоптики прогнозували штормовий вітер та зливу у більшості регіонів.