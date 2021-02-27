Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на западе, севере, а также в Житомирской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет идти мокрый снег. Все остальные южные, центральные и восточные области накроют дожди.

В западных областях температура воздуха днем составит от +5 до +9 тепла, а ночью от +3 до +5.

В центральных и северных областях температура воздуха днем прогреется до +3 +6, а ночью она опустится до +2 +5 градусов.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +3 +11 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +2 +5 градусов.

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня будет идти дождь со снегом. Днем температура воздуха ожидается от +3 до +6, а ночью от +2 до +5.