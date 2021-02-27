Похолодання та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на заході, півночі, а також у Житомирській, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях буде йти мокрий сніг. Всі інші південні, центральні та східні області вкриють дощі.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +5 до +9 тепла, а вночі від +3 до +5.

У центральних та північних областях температура повітря вдень прогріється до +3 +6, а вночі вона опуститься до +2 +5 градусів.

У південних та східних областях температура повітря вдень буде в межах +3 +11 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +2 +5 градусів.

Прогноз у Києві

У Київській області та в столиці сьогодні буде йти дощ зі снігом. Вдень температура повітря очікується від +3 до +6, а вночі від +2 до +5.