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Похолодання та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 27 лютого, на всій території України очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощів. Температура повітря вдень буде коливатись від +3 до +11 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на заході, півночі, а також у Житомирській, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях буде йти мокрий сніг. Всі інші південні, центральні та східні області вкриють дощі.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +5 до +9 тепла, а вночі від +3 до +5.

У центральних та північних областях температура повітря вдень прогріється до +3 +6, а вночі вона опуститься до +2 +5 градусів.

У південних та східних областях температура повітря вдень буде в межах +3 +11 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +2 +5 градусів.

Прогноз у Києві

У Київській області та в столиці сьогодні буде йти дощ зі снігом. Вдень температура повітря очікується від +3 до +6, а вночі від +2 до +5.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у суботу в Україні трохи похолодає, у більшості регіонів буде сніг з дощем. У неділю вночі буде "мінус" на заході країни.

Крім того, раніше прогнозували, що погода в останні дні лютого принесе нову хвилю похолодання й опади у вигляді дощів з мокрим снігом

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