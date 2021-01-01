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Похолодание и дожди: прогноз погоды в первый день нового года

Украина, Пятница 01 января 2021 10:37
Похолодание и дожди: прогноз погоды в первый день нового года
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 1 января, почти всю территорию Украины укроют дожди. Температура воздуха в нескольких южных регионах поднимется до +12 градусов, а ночью на востоке ожидаются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня во всех западных, центральных, северных, южных и восточных регионах, кроме Луганской и Донецкой областей, будет идти дождь. Такие погодные условия приведут к незначительному похолоданию.

В западных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +12, а ночью она будет от +1 до +6.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +5 до +10, а ночью от 0 до +6.

В восточных областях температура воздуха днем составит от +2 до +7, а ночью она будет в пределах -1 +2.

Похолодание и дожди: прогноз погоды в первый день нового года

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет дождь. Температура воздуха днем ожидается от +6 до +9, а ночью от +4 до +6.

Похолодание и дожди: прогноз погоды в первый день нового года

Напомним, в Украине на Новый год ожидается туман. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве в конце 2020 года обновлено несколько температурных рекордов. Синоптики фиксируют максимальные температуры за 140 лет наблюдений.

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