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В Украине в новогоднюю ночь ожидается густой туман

Украина, Четверг 31 декабря 2020 14:23
В Украине в новогоднюю ночь ожидается густой туман
Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине на Новый год ожидается туман. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что в Киеве, восточных и южных областях туман будет удерживаться до конца суток 31 декабря, а также ночью и утром 1 января. Видимость при тумане составит до 500 метров.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в новогоднюю ночь 2021 года в Украине ожидается типичная для последних лет погода. По предварительному прогнозу, морозов не будет, возможны небольшие осадки.

Кроме того, по прогнозам, сегодня Карпаты укроет снегом. На дорогах будет наблюдаться гололед. Ночью в регионе ожидается густой туман, при котором видимость будет составлять до 500 метров.

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