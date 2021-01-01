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Похолодання та дощі: прогноз погоди в перший день нового року

Україна, П'ятниця 01 січня 2021 10:37
Похолодання та дощі: прогноз погоди в перший день нового року
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 1 січня, майже всю територію України вкриють дощі. Температура повітря у декількох південних регіонах підніметься до +12 градусів, а вночі на сході очікуються заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у всіх західних, центральних, північних, південних та східних регіонах, окрім Луганської та Донецької областей, буде йти дощ. Такі погодні умови призведуть до незначного похолодання.

У західних та південних областях температура повітря вдень буде коливатися від +3 до +12, а вночі вона буде від +1 до +6.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +5 до +10, а вночі від 0 до +6.

У східних областях температура повітря вдень становитиме від +2 до +7, а вночі вона буде в межах -1 +2.

Похолодання та дощі: прогноз погоди в перший день нового року

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде дощ. Температура повітря вдень очікується від +6 до +9, а вночі від +4 до +6.

Похолодання та дощі: прогноз погоди в перший день нового року

Нагадаємо, в Україні на Новий рік очікується туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що у Києві наприкінці 2020 року оновлено декілька температурних рекордів. Синоптики фіксують максимальні температури за 140 років спостережень.

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