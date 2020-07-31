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Похолодание и дожди с грозами: прогноз погоды на выходные

Украина, Пятница 31 июля 2020 15:56
Похолодание и дожди с грозами: прогноз погоды на выходные
Фото: дождливая погода (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Ночью местами похолодает до +11 градусов

Погода в Украине на выходных 1-2 августа ожидается дождливой: в субботу - на западе и севере страны, а в воскресенье - на востоке и юге. Также ожидается похолодание ночью.

Об этом свидетельствуют данные синоптиков из Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 1 августа

В субботу, 1 августа, дождливая погода прогнозируется в северных и западных областях страны. Сухая и малооблачная погода ожидается в Черновицкой, Закарпатской областях, а также в центральных, восточных, южных областях и в Крыму.

Температура воздуха днем на западе, севере и в центре будет колебаться от +20 до +25 градусов. В восточных и южных областях термометры днем покажут от +23 до +29 градусов. При этом ночью температура составит от +11 до +18 на всей территории Украины.

Похолодание и дожди с грозами: прогноз погоды на выходные

Прогноз на 2 августа

В воскресенье, 2 августа, дожди прогнозируют в восточных областях, Херсонской области и в Крыму. На всей остальной территории Украины ожидается малооблачная и сухая погода.

Температура воздуха днем на большинстве территории страны будет колебаться от +21 до +26. Ночью похолодает до +11... +15, а на востоке и юге ночная температура будет в пределах +12...+17.

Напомним, в пятницу, 31 июля, грозовые дожди накроют всю восточную и южную часть Украины, также будет дождливо в некоторых центральных и западных областях.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине изменится с 30 июля из-за того, что в страну идет атмосферный фронт, и он принесет с собой небольшое похолодание.

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