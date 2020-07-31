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Похолодання і дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні

Україна, П'ятниця 31 липня 2020 15:56
Похолодання і дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні
Фото: дощова погода (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Вночі місцями похолодає до +11 градусів

Погода в Україні на вихідних 1-2 серпня очікується дощова: в суботу - на заході і півночі країни, а в неділю - на сході і півдні. Також очікується похолодання вночі.

Про це свідчать дані синоптиків з Українського гідрометцентру.

Прогноз на 1 серпня

У суботу, 1 серпня, дощова погода прогнозується у північних і західних областях країни. Суха і малохмарна погода очікується у Чернівецькій, Закарпатській областях, а також у центральних, східних, південних областях та в Криму.

Температура повітря вдень на заході, півночі та в центрі коливатиметься від +20 до +25 градусів. У східних і південних областях термометри вдень покажуть від +23 до +29 градусів. При цьому вночі температура складе від +11 до +18 на всій території України.

Похолодання і дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні

Прогноз на 2 серпня

У неділю, 2 серпня, дощі прогнозують в східних областях, Херсонської області та в Криму. На всій іншій території України очікується малохмарна і суха погода.

Температура повітря вдень на переважній більшості території країни буде коливатися від +21 до +26. Вночі похолодає до +11... +15, а на сході і півдні нічна температура буде в межах +12... + 17.

Нагадаємо, в п'ятницю, 31 липня, грозові дощі накриють усю східну і південну частину України, також дощитиме в деяких центральних і західних областях.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні зміниться з 30 липня через те, що в країну йде атмосферний фронт, і він принесе з собою невелике похолодання.

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