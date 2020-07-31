Дожди с грозами и жара до +31: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В Киеве будет тепло и сухо

Сегодня, 31 июля, грозовые дожди накроют всю восточную и южную часть Украины, также будет дождливо в некоторых центральных и западных областях. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от +21 до +31.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня во всех восточных и западных регионах, а также в Черновицкой, Кировоградской и Днепропетровской областях пройдут дожди. Во всех остальных регионах будет наблюдаться умеренная облачность.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +21 до +27. Ночью столбики термометров опустятся до +11 +17.

В центральных и северных областях температура днем будет от +22 до 29, а ночью она опустится до +13 +19.

В южных и восточных областях температура воздуха днем составит от +27 до +31. Ночью температура будет в пределах +16 +22 градуса тепла.

Фото: погода в Украине на 31 июля (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области будет тепло и сухо. Температура воздуха в день будет колебаться от +21 до +26, а ночью от +12 до +16.

Фото: погода в Киеве и области на 31 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине изменится с 30 июля из-за того, что в страну идет атмосферный фронт, который принесет с собой небольшое похолодание.

Кроме того, в августе 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).

Также РБК-Украина ранее сообщало, что вследствие шквального ветра, который прошел 29 июля в Волынской и Закарпатской областях, произошло падение деревьев.