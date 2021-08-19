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Похолодание и дожди в 10 областях: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня будут дожди в десяти областях. Температура воздуха днем опустится до +22 в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди в Харьковской, Донецкой, Полтавской, Днепровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму. На остальной территории Украины будет сухо.

На западе Украины днем будет +22+24, а ночью +9+11.

На севере страны днем будет +22+25, а ночью +15+17.

В центре страны ожидается днем +21+29, а ночью +15+17.

На востоке днем будет +30+33, а ночью +18+20.

На юге прогнозируют днем +23+29, а ночью +17+20.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Днем ожидается +21+23, а ночью +15+17.

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Погода в Украине