RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Похолодання та дощі в 10 областях: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні будуть дощі у десяти областях. Температура повітря вдень опуститься до +22 у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні будуть дощі у Харківській, Донецькій, Полтавській, Дніпровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в окупованому Криму. На іншій території України буде сухо.

На заході України вдень буде +22+24, а вночі +9+11.

На півночі країни вдень буде +22+25, а вночі +15+17.

У центрі країни очікується вдень +21+29, а вночі +15+17.

На сході вдень буде +30+33, а вночі +18+20.

На півдні прогнозують вдень +23+29, а вночі +17+20.

Прогноз у Києві

У Києві сьогоднімінлива хмарність та без опадів. Вдень очікуєьться +21+23, а вночі +15+17.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні