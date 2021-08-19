Похолодання та дощі в 10 областях: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні будуть дощі у десяти областях. Температура повітря вдень опуститься до +22 у західних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні будуть дощі у Харківській, Донецькій, Полтавській, Дніпровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в окупованому Криму. На іншій території України буде сухо.
На заході України вдень буде +22+24, а вночі +9+11.
На півночі країни вдень буде +22+25, а вночі +15+17.
У центрі країни очікується вдень +21+29, а вночі +15+17.
На сході вдень буде +30+33, а вночі +18+20.
На півдні прогнозують вдень +23+29, а вночі +17+20.
У Києві сьогоднімінлива хмарність та без опадів. Вдень очікуєьться +21+23, а вночі +15+17.