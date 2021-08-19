ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Похолодание и дожди в 10 областях: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Киев, Четверг 19 августа 2021 08:00
Похолодание и дожди в 10 областях: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня будут дожди в десяти областях. Температура воздуха днем опустится до +22 в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди в Харьковской, Донецкой, Полтавской, Днепровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму. На остальной территории Украины будет сухо.

На западе Украины днем будет +22+24, а ночью +9+11.

На севере страны днем будет +22+25, а ночью +15+17.

В центре страны ожидается днем +21+29, а ночью +15+17.

На востоке днем будет +30+33, а ночью +18+20.

На юге прогнозируют днем +23+29, а ночью +17+20.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Днем ожидается +21+23, а ночью +15+17.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Получит орден от Зеленского и обсудит Донбасс: детали визита Меркель в Украину
Получит орден от Зеленского и обсудит Донбасс: детали визита Меркель в Украину
DAILY
События, сделавшие Украину. Чем жила страна 30 лет независимости
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина События, сделавшие Украину. Чем жила страна 30 лет независимости