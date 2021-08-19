Похолодание и дожди в 10 областях: прогноз погоды на сегодня
Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня будут дожди в десяти областях. Температура воздуха днем опустится до +22 в западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня будут дожди в Харьковской, Донецкой, Полтавской, Днепровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в оккупированном Крыму. На остальной территории Украины будет сухо.
На западе Украины днем будет +22+24, а ночью +9+11.
На севере страны днем будет +22+25, а ночью +15+17.
В центре страны ожидается днем +21+29, а ночью +15+17.
На востоке днем будет +30+33, а ночью +18+20.
На юге прогнозируют днем +23+29, а ночью +17+20.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Днем ожидается +21+23, а ночью +15+17.