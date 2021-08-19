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Похолодання та дощі в 10 областях: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 08:00
Похолодання та дощі в 10 областях: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні будуть дощі у десяти областях. Температура повітря вдень опуститься до +22 у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні будуть дощі у Харківській, Донецькій, Полтавській, Дніпровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в окупованому Криму. На іншій території України буде сухо.

На заході України вдень буде +22+24, а вночі +9+11.

На півночі країни вдень буде +22+25, а вночі +15+17.

У центрі країни очікується вдень +21+29, а вночі +15+17.

На сході вдень буде +30+33, а вночі +18+20.

На півдні прогнозують вдень +23+29, а вночі +17+20.

Прогноз у Києві

У Києві сьогоднімінлива хмарність та без опадів. Вдень очікуєьться +21+23, а вночі +15+17.

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