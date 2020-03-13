Похолодание, дождь и мокрый снег: прогноз на выходные

Погода в Украине на выходных, 14-15 марта, принесет дожди с мокрым снегом в некоторые области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 14 марта

По данным украинских синоптиков, в субботу в восточных, северных, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Днепропетровской, Волынской областях ожидается дождь с мокрым снегом. На остальной территории прогнозируют облачную погоду.

Днем температура воздуха будет колебаться от +5 до +9 градусов, на востоке и юге термометры днем покажут до +11...+14 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 в северных, западных и центральных областях. В восточных и южных областях ночью ожидается от +4 до +7 градусов.

Прогноз на 15 марта

В воскресенье погода в Украине улучшится, осадки отступят и будет малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +6 градусов. Однако ночью придет существенное похолодание, термометры покажут от -1 до -4 градусов мороза.

Напомним, сегодня синоптики предупредили об усложнении погодных условий в Киеве. В столице с удержанием до конца суток прогнозируют сильные порывы ветра, силой до 18 метров в секунду.