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Похолодання до -10: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 08:00
Похолодання до -10: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці сьогодні мінлива хмарність та сніг

Погода в Україні 7 лютого покращиться, сніг і дощі припиняються, але приходить похолодання до -10. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність, вдень -1-4, а вночі -6-8. Втім, у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде невеликий сніг. У північних областях без опадів, мінлива хмарність, вдень -2-4, а вночі -7-10.

Похолодання до -10: прогноз погоди на сьогодні

У центрі країни сьогодні теж холодно, але без опадів, вдень -2-4, а вночі -8-10. На сході, а також у Дніпровській та Запорізькій областях сніг, сьогодні невеликий сніг, вдень -3-5, а вночі -8-10. Так само і на півдні країни сніг, вдень -1-3, а вночі -2-7.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність та сніг, вдень -2-4, а вночі -6-8.

Похолодання до -10: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, з 7 лютого послаблення опадів, але зниження температури вночі до -7-13, вдень до -1-6; у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10. В Україні цей тиждень чи не щодня оголошували штормове попередження.

Крім того, синоптики попередили про спад рівня моря у Дніпро-Бузькому лимані з досягненням стихійних позначок.

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