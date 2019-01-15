ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Снова похолодает: синоптик предупредила о морозах в Украине

STYLERЖизнь    15.01.2019 - 13:15
Снова похолодает: синоптик предупредила о морозах в Украине
Коллаж РБК-Украина

В большинстве областей Украины следует ожидать снег, а местами - мокрый дождь

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о морозах, которые по традиции приходят к нам накануне Крещения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По информации синоптика, ночь на среду, 16 января, будет морозной. Столбики термометров опустятся до -4 -10 градусов, а местами - на Севере и в Центре еще ниже.

Снова похолодает: синоптик предупредила о морозах в Украине

Скриншот страницы (facebook.com/tala.didenko)

Завтра днем "минусы" ожидаются небольшие, от -1 до -4 градусов мороза.
В западных областях и на Юге Украины будет немного теплее - там термометры будут показывать ночью от 0 до -3 мороза, а днем - от 0 до +3.

Относительно осадков, то в среду на Западе выпадет мокрый снег, а местами - в перемешку с дождем.

Ночью на юго-востоке, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях пройдет мокрый снег. А днем снег можно ожидать в Сумской и Харьковской областях.

Снова похолодает: синоптик предупредила о морозах в Украине

Фото: facebook.com/tala.didenko

Осадки предполагаются и на Юге Украины. В других районах завтра без существенных осадков .

В Киеве 16 января будет без осадков, ночью от -5 до -8 градусов мороза, днем - от -2 до -4 градусов.

Снова похолодает: синоптик предупредила о морозах в Украине

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Напомним, в немецком Рупольдинге из-за непогоды отменили мужской спринт, который проходит в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Кстати, недавно эксперты сообщили о росте снежного покрова в Карпатах.

В Киеве сегодня ожидается гололедица и снег В Николаевской обл. сняли ограничения на движение грузовиков и маршруток
Новости Украины ГидрометцентрНаталья Диденко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь