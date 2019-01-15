Снова похолодает: синоптик предупредила о морозах в Украине

Коллаж РБК-Украина

В большинстве областей Украины следует ожидать снег, а местами - мокрый дождь

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о морозах, которые по традиции приходят к нам накануне Крещения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По информации синоптика, ночь на среду, 16 января, будет морозной. Столбики термометров опустятся до -4 -10 градусов, а местами - на Севере и в Центре еще ниже.

Скриншот страницы (facebook.com/tala.didenko)

Завтра днем "минусы" ожидаются небольшие, от -1 до -4 градусов мороза.

В западных областях и на Юге Украины будет немного теплее - там термометры будут показывать ночью от 0 до -3 мороза, а днем - от 0 до +3.

Относительно осадков, то в среду на Западе выпадет мокрый снег, а местами - в перемешку с дождем.

Ночью на юго-востоке, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях пройдет мокрый снег. А днем снег можно ожидать в Сумской и Харьковской областях.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Осадки предполагаются и на Юге Украины. В других районах завтра без существенных осадков .

В Киеве 16 января будет без осадков, ночью от -5 до -8 градусов мороза, днем - от -2 до -4 градусов.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Напомним, в немецком Рупольдинге из-за непогоды отменили мужской спринт, который проходит в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Кстати, недавно эксперты сообщили о росте снежного покрова в Карпатах.