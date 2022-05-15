Похолодает, но дожди отойдут: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 15 мая в Украине несколько похолодает. Однако дожди почти прекратятся, только на востоке и местами на севере ожидаются осадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в Украине будет преимущественно сухо и с переменной облачностью. В течение дня возможны дожди в восточных регионах, а также в Сумской области. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Вместе с тем в северных, большинстве западных, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Одесской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ночью столбики термометра покажут +8 +10 градусов, а днем +18 +20. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что на следующей неделе в Украину придет похолодание.
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