RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Похолодає, але дощі відійдуть: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні в Україні дещо похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 15 травня в Україні дещо похолодає. Однак дощі майже припиняться, лише на сході та місцями на півночі очікуються опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, в Україні буде переважно сухо та з мінливою хмарністю. Протягом дня можливі дощі у східних регіонах, а також в сумській області. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Разом з тим у північних, більшості західних, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Одеській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +11, вдень +19 +21 градусів;
  • на заході вночі +8 +10 градусів, а вдень +20 +22;
  • у східних областях вночі +9 +11, вдень +19 +21 градусів;
  • на півдні країни вночі +13 +15 градусів, а вдень +23 +25;
  • у центральних областях вночі +9 +11, вдень +19 +21 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вночі стовпчики термометра покажуть +8 +10 градусів, а вдень +18 +20. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики розказали, що на наступному тижні в Україну прийде похолодання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні