Похолодає, але дощі відійдуть: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 15 травня в Україні дещо похолодає. Однак дощі майже припиняться, лише на сході та місцями на півночі очікуються опади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, в Україні буде переважно сухо та з мінливою хмарністю. Протягом дня можливі дощі у східних регіонах, а також в сумській області. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Разом з тим у північних, більшості західних, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Одеській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Вночі стовпчики термометра покажуть +8 +10 градусів, а вдень +18 +20. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптики розказали, що на наступному тижні в Україну прийде похолодання.
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