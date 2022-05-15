Похолодает, но дожди отойдут: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 15 мая в Украине несколько похолодает. Однако дожди почти прекратятся, только на востоке и местами на севере ожидаются осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в Украине будет преимущественно сухо и с переменной облачностью. В течение дня возможны дожди в восточных регионах, а также в Сумской области. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Вместе с тем в северных, большинстве западных, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Одесской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +9 +11, днем +19 +21 градусов;

на западе ночью + 8 + 10 градусов, а днем +20 +22;

в восточных областях ночью +9 +11, днем +19 +21 градусов;

на юге страны ночью +13 +15 градусов, а днем +23 +25;

в центральных областях ночью +9 +11, днем +19 +21 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ночью столбики термометра покажут +8 +10 градусов, а днем +18 +20. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек.