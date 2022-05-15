Похолодає, але дощі відійдуть: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 15 травня в Україні дещо похолодає. Однак дощі майже припиняться, лише на сході та місцями на півночі очікуються опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, в Україні буде переважно сухо та з мінливою хмарністю. Протягом дня можливі дощі у східних регіонах, а також в сумській області. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Разом з тим у північних, більшості західних, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Одеській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +9 +11, вдень +19 +21 градусів;

на заході вночі +8 +10 градусів, а вдень +20 +22;

у східних областях вночі +9 +11, вдень +19 +21 градусів;

на півдні країни вночі +13 +15 градусів, а вдень +23 +25;

у центральних областях вночі +9 +11, вдень +19 +21 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вночі стовпчики термометра покажуть +8 +10 градусів, а вдень +18 +20. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.