Похолодает до +8 и зальет дождями: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 11 июля по всей территории ожидаются дожди с грозами, местами шквалы и град. При этом на западе ночью температура воздуха упадет до +8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в восточных и северо-восточных областях умеренные, местами значительные дожди и грозы. При этом, днем в отдельных районах град и порывы ветра скоростью 15-20 м/с.
На остальной территории небольшие кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами шквалы.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16 градусов, ночью +23 +25.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какого лета в этом году следует ждать украинцам.
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