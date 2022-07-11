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Похолодає до +8 та заллє дощами: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні продовжить погіршуватся (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 11 липня по всій території очікуються дощі з грозами, місцями шквали та град. При цьому на заході вночі температура повітря впаде до +8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в східних та північно-східних областях помірні, місцями значні дощі та грози. При цьому , вдень в окремих районах град та пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

На решті території невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), подекуди грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень місцями шквали.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +12 +17, вдень +20 +23 градуси;
  • на заході вночі +8 +13 градусів, а вдень +18 +22;
  • у східних областях вночі +16 +20, вдень +21 +26 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +19 градусів, а вдень +25 +29;
  • у центральних областях вночі +12 +16, вдень +25 +27 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16 градусів, вночі +23 +25.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якого літа в цьому році слід чекати українцям.

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Погода в УкраїніУкргидометцентр