Похолодає до +8 та заллє дощами: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 11 липня по всій території очікуються дощі з грозами, місцями шквали та град. При цьому на заході вночі температура повітря впаде до +8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16 градусів, вночі +23 +25.

На решті території невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), подекуди грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень місцями шквали.

За даними синоптиків, сьогодні в східних та північно-східних областях помірні, місцями значні дощі та грози. При цьому , вдень в окремих районах град та пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якого літа в цьому році слід чекати українцям.

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