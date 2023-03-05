Похолодає та місцями сніг: якою сьогодні буде погода в Україні

Погода в Україні сьогодні, 5 березня дещо погіршиться. Очікується похолодання, місцями шквальний вітер та сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вночі в західних та північних областях пройде невеликий сніг, а вдень в Карпатському регіоні невеликий сніг з дощем.

На решті території без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, а вночі місцями пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря становитиме:

у північних областях вночі -2 -5 градусів, вдень від 0 до +4;

на заході вночі -1 -5, а вдень +1 +5 градусів;

у східних областях вночі від -2 до +3 градусів, вдень +3 +6;

на півдні країни вночі від 0 до +3, а вдень +6 +9 градусів;

у центральних областях вночі -1 -4 градуси, вдень +3 +5.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, а вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви до 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть -3 -5, а вдень +1 +3 градуси.

Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня тепла весна.

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